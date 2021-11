Londra (Regno Unito), 23 nov. (LaPresse) – Il Chelsea supera per 4-0 la Juventus in una gara valida per la 5/a giornata della fase a gironi di Champions League. I gol al 25′ di Chalobah, al 56′ di James, al 58′ di Hudson-Odoi e al 94′ di Werner.

