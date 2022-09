I tecnici della Nasa hanno interrotto le operazioni

Una perdita di carburante, idrogeno, è stata rilevata durante le operazioni di rifornimento del razzo spaziale Artemis I. I controlli hanno rilevato la perdita e i tecnici della Nasa hanno interrotto le operazioni. Gli ingegneri – precisa la Nasa – lavoreranno per ‘riscaldare’ la disconnessione rapida, o l’interfaccia in cui la linea di alimentazione del carburante si collega al razzo, per tentare di riposizionarlo.

