Home > Sport > Pallavolo > Nations League maschile 2025: dove vedere la finale Italia‑Polonia in TV e streaming

La Nazionale di Fefé De Giorgi per la prima volta all’atto conclusivo del torneo

La finale della Volleyball Nations League maschile 2025 si gioca oggi, domenica 3 agosto, alle ore 13:00 (ora italiana) a Ningbo, in Cina – sei ore avanti rispetto all’Italia. Si tratta di un evento storico visto che l’Italia scende in campo per la sua prima finale assoluta di questo torneo dalla sua nascita nel 2018.

Nations League maschile, quando si gioca la finale

Data: domenica 3 agosto 2025

Ora d’inizio: 13:00 ora italiana (Ningbo, Cina +6 ore)

Dove vedere Italia‑Polonia in TV e streaming

Diretta TV: non prevista in chiaro, né su Rai, Mediaset, Sky o TV8

Streaming: disponibile solo per abbonati su: DAZN e VolleyballWorld TV (VBTV), piattaforma ufficiale della FIVB

Percorso delle squadre e contesto sportivo

L’Italia

Prima finale nella storia della Nations League per la Nazionale italiana: il torneo, fino al 2018 chiamato World League, non aveva mai visto gli Azzurri raggiungere l’atto conclusivo.

Nella fase preliminare: 10 vittorie su 12 partite, superando Bulgaria, Germania, Argentina, Polonia, USA, Slovenia, Cina, Serbia, Ucraina e Olanda; sconfitte solo con Francia e Brasile. Ai quarti battuta Cuba 3‑1, poi Slovenia 3‑1 in semifinale, con 26 punti di Alessandro Michieletto.

La Polonia

Finalista già nel 2023 (vinta) e nel 2021 (persa), la squadra allenata da Nikola Grbić punta al bis della Nations League. Ha eliminato Brasile (3‑0) nei quarti e poi Giappone nei quarti precedenti, dimostrando solidità nelle fasi decisive

Rivalità e precedenti

Dopo la finale dei Mondiali 2022 (vinta dall’Italia) e degli Europei 2023 (vinta dalla Polonia), i due team si sfidano ancora nel torneo più prestigioso dopo la fase a gironi, dove gli Azzurri hanno vinto 3‑2 contro i polacchi, ma questi ultimi erano privi di alcuni titolari

Probabili protagonisti in campo

Italia: Simone Giannelli (regista), Kamil Rychlicki (opposto), Alessandro Michieletto e Daniele Lavia (schiacciatori), Simone Anzani, Gianluca Galassi e Giovanni Gargiulo (centrali), Fabio Balaso (libero).

Polonia: regia di Komenda, opposto Sasak, martelli Leon, Fornal, Semeniuk, centrali Kochanowski e Nowak – squadra esperta e temibile in tutti i fondamentali.