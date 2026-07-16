Le Atp Finals 2027 ancora a Torino. Binaghi: “Giusto riconoscimento”

Torino ospiterà le Atp Finals anche nel 2027. Lo ha annunciato il presidente della Fitp Angelo Binaghi in occasione della presentazione del masterplan dell’edizione 2026. “Torino e il Piemonte per noi sono stati una sorpresa in positivo, la sorpresa migliore che abbiamo trovato nel nostro paese in 25 anni – ha dichiarato il numero uno della Federazione Italiana Tennis e Padel – Abbiamo scoperto una comunità che ci ha accolto e sostenuto, che lavora tutto l’anno perché questo torneo possa migliorare di anno in anno. Credo che i risultati si siano visti e credo che questo sia il giusto riconoscimento per il lavoro fatto insieme”.

Gaudenzi: “Torino ha portato l’evento a nuovi livelli“

“Il nostro evento di punta è andato sempre più rafforzandosi a Torino, attirando un pubblico globale, mettendo in mostra i migliori giocatori di questo sport e offrendo un’esperienza per i fan di livello mondiale. Negli ultimi cinque anni Torino è diventata sinonimo delle Nitto ATP Finals, contribuendo a portare l’evento a nuovi livelli“, afferma in una nota il presidente dell’Atp Andrea Gaudenzi commentando la conferma di Torino come sede delle Atp Finals per l’edizione 2027. “I numeri da record che abbiamo registrato in termini di montepremi, affluenza di pubblico e audience televisiva testimoniano la dedizione di FITP, della Città di Torino, di Nitto e di tutti i nostri partner dell’evento. Siamo lieti di continuare a consolidare insieme questo percorso”, ha aggiunto.