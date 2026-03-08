Indian Wells 2026, Darderi fuori al debutto. Alcaraz e Djokovic avanti

Fuori nella notte italiana Luciano Darderi, battuto al debutto nel “Bnp Paribas Open” 2026, il primo Masters 1000 della stagione (montepremi 9.415.725) di scena sul duro di Indian Wells, nel deserto californiano. Il 24enne nato a Villa Gesell (Argentina), n.21 ATP e 20esima testa di serie, ha finito per cedere 46 62 64 contro l’australiano Rinky Hijikata, n.117 del ranking, che al primo turno ha fermato Francesco Maestrelli (n.114 ATP), pure lui qualificato. Darderi si era aggiudicato in tre set entrambi i confronti diretti con il 25enne di Sydney, disputati al primo turno del Roland Garros (terra) 2024 e al primo turno dello Us Open (cemento) 2025. Il vincente di questo match troverà al terzo turno o il kazako Alexander Bublik, n.10 del ranking e del seeding, o il ceco Vit Kopriva, n.62 ATP, ripescato in tabellone come lucky loser. In questo 2026 Luciano ha un bilancio di 11 vittorie e 5 sconfitte: la scorsa settimana a Santiago del Cile ha conquistato il suo quinto trofeo in carriera, sempre sul “rosso”. In questa stagione Darderi è stato anche finalista a Buenos Aires, stoppato da Francisco Cerundolo (l’unica sfida per il titolo persa in carriera da Luciano). In carriera a livello di Masters 1000 Darderi ha un bilancio di 8 vittorie e 15 sconfitte e non è mai andato oltre il terzo turno, raggiunto a Roma 2024 (fermato da Zverev) e a Shanghai 2025 (battuto da Musetti).

Debutto vincente per Alcaraz, avanti Fonseca

Carlos Alcaraz inizia con un match impeccabile il suo percorso al BNP Parinas Open, il primo Masters 1000 della stagione all’Indian Wells Tennis Garden (montepremi di 9.415.725 dollari). Insieme al Masters 1000 si gioca anche il terzo WTA 1000. Alcaraz ha sconfitto per la quinta volta in sette confronti diretti nel circuito ATP il bulgaro Grigor Dimitrov, battuto 62 63. “Adoro giocare qui – ha detto – Penso che sia per questo che mi sento calmo e rilassato in campo. Sapevo che oggi sarebbe stato difficile. Lo stile di Grigor è davvero molto pericoloso, poi con il vento di oggi era ancora più complicato. Credo di essermi adattato meglio, ed è per questo che ho vinto la partita. In generale, sono davvero molto contento di quello che ho fatto oggi”. Lo spagnolo, con un tennis brillante tanto quanto la maglietta arancione sfoggiata sopra un paio di pantaloncini color mandarino, ha messo a segno la 13ma vittoria di fila in stagione dopo il trionfo all’Australian Open e all’ATP 500 di Doha, la 31ma consecutiva sul duro. Al terzo turno, il numero 1 del mondo affronterà il francese Arthur Rinderknech (28 ATP), che ha battuto in tutti i cinque confronti diretti. Il 30enne è avanzato senza giocare per il forfait dell’argentino Juan Manuel Cerundolo a causa di un infortunio alla gamba sinistra. Più complesso l’esordio di Joao Fonseca. Il brasiliano, accompagnato da un tifo da stadio di calcio, ha salvato due match point prima di completare la rimonta contro il numero 16 del mondo, Karen Khachanov, sconfitto 46 76(7) 64. Ha così firmato la sua sesta vittoria contro un Top 20 ed è diventato, a 19 anni, il secondo giocatore più giovane a raggiungere il terzo turno di Indian Wells in questo decennio, dietro solo a Carlos Alcaraz che ci riuscì a 18 anni nel 2022. “Queste sono le vittorie per cui lavoriamo. I primi mesi dell’anno sono stati un po’ difficili, ho fatto fatica a ritrovare il ritmo e tornare dopo l’infortunio. Oggi ho giocato una grande partita contro un grande giocatore. Sono molto felice del modo in cui ho lottato. Questa vittoria significa molto” ha detto il brasiliano. Fonseca si è trovato a un punto dalla sconfitta nel tie-break del secondo set, quando è stato sotto 6-4 con l’avversario al servizio. Il primo match point lo cancella con una potente risposta di diritto sulla seconda di servizio, che ha provocato un errore di rovescio da parte di Khachanov. Il secondo l’ha salvato con un ace. “A quel punto ho iniziato a crederci, poi nel terzo set ho giocato molto bene” ha spiegato Fonseca, che ha preso due break di vantaggio e allungato sul 4-1 nel terzo set e completato il match con 32 vincenti. Al terzo turno proverà ora a prendersi una rivincita contro l’americano Tommy Paul, n. 24 ATP, che lo aveva battuto a Madrid l’anno scorso.

Indian Wells, Djokovic batte Majchrzak in rimonta

Novak Djokovic torna a vincere una partita al BNP Paribas Open, primo Masters 1000 della stagione all’Indian Wells Tennis Garden. Sconfitto all’esordio un anno fa, il cinque volte campione e numero 3 del mondo ha faticato anche più del dovuto, superando il polacco Kamil Majchrzak (n.57) col punteggio di 4-6 6-1 6-2. A 38 anni e 8 mesi, Djokovic si aggiudica la 419esima vittoria nei Masters 1000, e diventa il secondo giocatore più anziano a raggiungere il terzo turno nel torneo californiano. Tra lui e la qualificazione agli ottavi si frappone ora lo statunitense Aleksandar Kovacevic (n.72).