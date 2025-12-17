Next Gen Atp Finals 2025 al via oggi: partecipanti, gironi e dove vederle in tv

Al via le Next Gen Atp Finals 2025, l’ultimo appuntamento della stagione che riunisce i più grandi talenti del tennis mondiale. Il torneo è in programma al King Abdullah Sports City di Jeddah, in Arabia Saudita, da mercoledì 17 a domenica 21 dicembre. I protagonisti sono otto: Learner Tien, Rafael Jodar, Nicolai Budkov Kjaer, Martin Landaluce, Alexander Blockx, Justin Engel, Dino Prizmic e Nishesh Basavareddy. Grandi assenti Jakub Mensik e Joao Fonseca, i due under 21 più forti e avanti in classifica.
Regolamento e montepremi
L’evento di fine anno si svolge seguendo le se stesse modalità delle Atp Finals: fase a gironi (da mercoledì 17 a venerdì 19), semifinale (sabato 20) e finale (domenica 21). La differenza è il punteggio: si gioca al meglio dei cinque set e si arriva a quattro game anziché sei. Il montepremi complessivo è di 2.101.250 dollari.
- Riserva, 15.000 dollari
- Fee di partecipazione, 154.000 dollari
- Vittoria nel round robin, 37.500 dollari
- Vittoria in semifinale, 116.000 dollari
- Vittoria in finale, 157.250 dollari
- Campione imbattuto, 539.750 dollari
Girone Blu
- Learner Tien, n°28 Atp, testa di serie n°1, Stati Uniti
- Martin Landaluce, n°134 Atp, testa di serie n°4, Spagna
- Rafael Jodar, n°168 Atp, testa di serie n°7, Spagna
- Nicolai Budkov Kjaer, n°136 Atp, testa di serie n°5, Norvegia
Girone Rosso
- Alexander Blockx, n°116 Atp, testa di serie n°2, Belgio
- Dino Prizmic, n°128 Atp, testa di serie n°3, Croazia
- Nishesh Basavareddy, testa di serie n°6, Stati Uniti
- Justin Engel, n°187 Atp, testa di serie n°8, Germania
Il programma di oggi 17 dicembre
- Prizmic VS Basavareddy, in campo
- Blockx VS Engel, ore 13.30
- Tien VS Jodar, ore 17.00
- Landaluce VS Kjaer, ore 18.10
Dove vedere in tv le Next Gen Atp Finals 2025
Le Next Gen Atp Finals 2025 – in programma dal 17 al 21 dicembre 2025 a Jeddah – si possono seguire in diretta e in esclusiva sui canali Sky e in streaming su SkyGo e Now.