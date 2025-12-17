Next Gen Atp Finals 2025 al via oggi: partecipanti, gironi e dove vederle in tv

Al via le Next Gen Atp Finals 2025, l’ultimo appuntamento della stagione che riunisce i più grandi talenti del tennis mondiale. Il torneo è in programma al King Abdullah Sports City di Jeddah, in Arabia Saudita, da mercoledì 17 a domenica 21 dicembre. I protagonisti sono otto: Learner Tien, Rafael Jodar, Nicolai Budkov Kjaer, Martin Landaluce, Alexander Blockx, Justin Engel, Dino Prizmic e Nishesh Basavareddy. Grandi assenti Jakub Mensik e Joao Fonseca, i due under 21 più forti e avanti in classifica.

It all starts here for the Class of 2025 🤩#NextGenATPFinals pic.twitter.com/utQNxYJ6yi — Next Gen ATP Finals (@nextgenfinals) December 15, 2025

Regolamento e montepremi

L’evento di fine anno si svolge seguendo le se stesse modalità delle Atp Finals: fase a gironi (da mercoledì 17 a venerdì 19), semifinale (sabato 20) e finale (domenica 21). La differenza è il punteggio: si gioca al meglio dei cinque set e si arriva a quattro game anziché sei. Il montepremi complessivo è di 2.101.250 dollari.

Riserva, 15.000 dollari

Fee di partecipazione, 154.000 dollari

Vittoria nel round robin, 37.500 dollari

Vittoria in semifinale, 116.000 dollari

Vittoria in finale, 157.250 dollari

Campione imbattuto, 539.750 dollari

Girone Blu

Learner Tien, n°28 Atp, testa di serie n°1, Stati Uniti

Martin Landaluce, n°134 Atp, testa di serie n°4, Spagna

Rafael Jodar, n°168 Atp, testa di serie n°7, Spagna

Nicolai Budkov Kjaer, n°136 Atp, testa di serie n°5, Norvegia

Girone Rosso

Alexander Blockx, n°116 Atp, testa di serie n°2, Belgio

Dino Prizmic, n°128 Atp, testa di serie n°3, Croazia

Nishesh Basavareddy, testa di serie n°6, Stati Uniti

Justin Engel, n°187 Atp, testa di serie n°8, Germania

Il programma di oggi 17 dicembre

Prizmic VS Basavareddy, in campo

Blockx VS Engel, ore 13.30

Tien VS Jodar, ore 17.00

Landaluce VS Kjaer, ore 18.10

Dove vedere in tv le Next Gen Atp Finals 2025

Le Next Gen Atp Finals 2025 – in programma dal 17 al 21 dicembre 2025 a Jeddah – si possono seguire in diretta e in esclusiva sui canali Sky e in streaming su SkyGo e Now.