mercoledì 17 dicembre 2025

Next Gen Atp Finals 2025 al via oggi: partecipanti, gironi e dove vederle in tv

Learner Tien, Shanghai, Cina, 8 ottobre 2025 (AP Photo/Andy Wong)
Benedetta Mura
Il torneo è in programma al King Abdullah Sports City di Jeddah, in Arabia Saudita

Al via le Next Gen Atp Finals 2025, l’ultimo appuntamento della stagione che riunisce i più grandi talenti del tennis mondiale. Il torneo è in programma al King Abdullah Sports City di Jeddah, in Arabia Saudita, da mercoledì 17 a domenica 21 dicembre. I protagonisti sono otto: Learner Tien, Rafael Jodar, Nicolai Budkov Kjaer, Martin Landaluce, Alexander Blockx, Justin Engel, Dino Prizmic e Nishesh Basavareddy. Grandi assenti Jakub Mensik e Joao Fonseca, i due under 21 più forti e avanti in classifica.

Regolamento e montepremi

L’evento di fine anno si svolge seguendo le se stesse modalità delle Atp Finals: fase a gironi (da mercoledì 17 a venerdì 19), semifinale (sabato 20) e finale (domenica 21). La differenza è il punteggio: si gioca al meglio dei cinque set e si arriva a quattro game anziché sei. Il montepremi complessivo è di 2.101.250 dollari.

  • Riserva, 15.000 dollari
  • Fee di partecipazione, 154.000 dollari
  • Vittoria nel round robin, 37.500 dollari
  • Vittoria in semifinale, 116.000 dollari
  • Vittoria in finale, 157.250 dollari
  • Campione imbattuto, 539.750 dollari

Girone Blu

  • Learner Tien, n°28 Atp, testa di serie n°1, Stati Uniti
  • Martin Landaluce, n°134 Atp, testa di serie n°4, Spagna
  • Rafael Jodar, n°168 Atp, testa di serie n°7, Spagna
  • Nicolai Budkov Kjaer, n°136 Atp, testa di serie n°5, Norvegia

Girone Rosso

  • Alexander Blockx, n°116 Atp, testa di serie n°2, Belgio
  • Dino Prizmic, n°128 Atp, testa di serie n°3, Croazia
  • Nishesh Basavareddy, testa di serie n°6, Stati Uniti
  • Justin Engel, n°187 Atp, testa di serie n°8, Germania

Il programma di oggi 17 dicembre

  • Prizmic VS Basavareddy, in campo
  • Blockx VS Engel, ore 13.30
  • Tien VS Jodar, ore 17.00
  • Landaluce VS Kjaer, ore 18.10

Dove vedere in tv le Next Gen Atp Finals 2025

Le Next Gen Atp Finals 2025 – in programma dal 17 al 21 dicembre 2025 a Jeddah – si possono seguire in diretta e in esclusiva sui canali Sky e in streaming su SkyGo e Now.

