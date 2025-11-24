Coppa Davis 2025, chi sono gli azzurri che hanno vinto l’insalatiera d’argento

Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego, Andrea Vavassori, Simone Bolelli e Filippo Volandri. Sono i nomi di chi ha contribuito a vincere la terza Coppa Davis di fila, la quarta nella storia dell’Italia. Gli azzurri hanno sconfitto in finale la Spagna guidata da David Ferrer, ex n°3 del mondo. I trionfi dei due singolaristi romani sono stati sufficienti per alzare l’insalatiera d’argento. Berrettini ha superato Pablo Carreño Busta per 6-3 6-4 mentre Cobolli ha sconfitto Jaume Munar con il punteggio di 1-6 7-6 7-5. “Era il mio sogno. Abbiamo fatto come i campioni del 2006, tutti insieme alla playstation. E’ da tre giorni il giorno più bello della mia vita”, ha detto il 23enne n°22 Atp, colmo di gioia, al termine della finale.

A golden era for Italian tennis ✨️#DavisCup pic.twitter.com/aKBz33RGyY — Davis Cup (@DavisCup) November 24, 2025

Coppa Davis 2025: i protagonisti

Matteo Berrettini

Matteo Berrettini è nato a Roma il 12 aprile 1996. Professionista dal 2015, è alla posizione n°56 della classifica Atp e in passato è stato anche n°6 del mondo. In carriera ha vinto 10 titoli tra cui quello del Queen’s club di Londra (500) nel 2021 e nel 2022. Uno dei momenti più importanti del suo percorso è stato sicuramente la finale di Wimbledon nel 2021, persa contro Novak Djokovic per 6-7, 6-4, 6-4, 6-3. Il 2025, invece, è stato un anno burrascoso per Matteo: ha dovuto affrontare un infortunio agli addominali che lo ha penalizzato e costretto e a ritirarsi da tornei come gli Internazionali di Roma e il Roland Garros.

Matteo Berrettini, Bologna, 23 novembre 2025 (AP Photo/Luca Bruno)

Flavio Cobolli

Flavio Cobolli è nato a Firenze il 6 maggio 2002. Professionista dal 2020, al momento è al 22° posto della classifica mondiale. Il 2025 per lui è stata un’ottima annata: ha vinto i suoi primi due titoli Atp a Bucarest (250) e Amburgo (500) e ha raggiunto la 17a posizione, suo best ranking. Inoltre ha chiuso la stagione con un bilancio positivo di 31 vittorie e 27 sconfitte.

Flavio Cobolli, Bologna, 23 novembre 2025 (AP Photo/Luca Bruno)

Lorenzo Sonego

Lorenzo Sonego è nato a Torino l’11 maggio 1995. Professionista dal 2013, è il n°39 del ranking Atp ed ex n°21. In carriera ha vinto quattro titoli, l’ultimo nel 2024 a Winston-Salem (250), North Carolina.

Lorenzo Sonego, Pechino, 26 settembre 2025 (Photo by China Open Official 2025/VCG via AP)

Simone Bolelli

Simone Bolelli è nato a Bologna l’8 ottobre 1985. Professionista dal 2003, è il veterano della nazionale italiana di tennis e specialista di doppio assieme ad Andrea Vavassori. In coppia con il 30enne torinese ha conquistato numerosi successi: solo quest’anno ha vinto quattro titoli e si è qualificato alle Atp Finals di Torino. Nel 2015, al fianco di Fabio Fognini, ha vinto il suo primo e unico Slam, l’Australian Open. In carriera ha raggiunto la 6a posizione del ranking di doppio e ha conquistato 18 trofei.

Simone Bolelli e Andrea Vavassori, Stoccolma, 18 ottobre 2025 (Anders Wiklund/TT via AP)

Andrea Vavassori

Andrea Vavassori è nato a Torino il 5 maggio 1995. Professionista dal 2014, è uno specialista di doppio. Numero 14 del ranking ed ex n°6, in carriera ha vinto 10 tornei, sette in coppia con Simone Bolelli. Ha raggiunto numerosi successi anche in doppio misto, al fianco di Sara Errani. Con l’azzurra ha conquistato due volte lo Us Open nel 2024 e 2025 e il Roland Garros nel 2025.

Filippo Volandri

Filippo Volandri è nato a Livorno il 5 settembre 1981. E’ stato un tennista professionista dal 1997 al 2016. In carriera ha raggiunto la posizione n°25 della classifica mondiale e ha vinto due titoli: Portschach (250) nel 2004 e Palermo nel 2006.