Tutto pronto a Torino per le Atp Finals di tennis, al via domenica al Pala Alpitour. In piazza Castello si è tenuto un piccolo match tra le due campionesse Flavia Pennetta e Francesca Schiavone, che poi si sono cimentate in un doppio con il sindaco della città, Stefano Lo Russo, e assessore allo Sport della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca. Sabato pomeriggio a Casa Tennis è arrivato anche il tennista torinese Lorenzo Sonego per un incontro con il pubblico.

