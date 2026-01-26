Milano-Cortina 2026, Valditara: “Chiusura scuole per passaggio torcia inconveniente sopportabile”

“Francamente il discorso delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 è un discorso talmente rilevante che porterà a Milano decine e decine di capi di Stato e quindi credo che se per un giorno le scuole saranno chiuse dal momento che ci sarà un grande traffico si potrà certamente sopportare questo inconveniente”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara risponde alle polemiche sulla chiusura delle scuole per il passaggio della torcia olimpica, a margine della visita all’istituto comprensivo Marcello Candia, nel quartiere Corvetto di Milano. “Pensiamo invece alla risonanza mondiale che la città di Milano avrà e al fatto che lo sport, come abbiamo sempre detto, viene messo al primo posto per una giornata e anzi per diverse giornate viene messo come priorità e questo è molto importante, molto importante innanzitutto anche per i giovani”, ha concluso Valditara.