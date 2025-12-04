Milano-Cortina 2026, Malagò ad Atene: "Quando entri qui, sei dentro la storia"

“Quando entri qui, in qualche modo sei dentro la storia”. Così il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano Giovanni Malagò, allo stadio Panathinaiko di Atene margine della cerimonia di consegna della fiamma olimpica da parte del Comitato Olimpico greco. “Sessantacinque anni dopo l’esperienza delle Olimpiadi di Roma 1960, con Milano-Cortina puntiamo a far rivivere ancora quel vibrante spirito italiano, con cui ispireremo e uniremo il Paese e il Mondo per celebrare i preziosi valori olimpici: eccellenza, amicizia, rispetto”, ha aggiunto il presidente.