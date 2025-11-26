Milano-Cortina 2026, oggi l’accensione della fiamma olimpica – La diretta

Oggi, 26 novembre, si tiene l’accensione della fiamma olimpica. Cambia il protocollo, non il senso della cerimonia. A poco più di due mesi da Milano-Cortina 2026 Olimpia, nel cuore della Grecia, torna a essere protagonista in uno dei momenti più significativi del percorso che porterà l’Italia a ospitare nuovamente i Giochi della neve a 20 anni esatti da Torino 2006. L’accensione della fiamma olimpica è il tradizionale appuntamento che precede la staffetta in territorio ellenico: in nove giorni oltre 450 tedofori percorreranno circa 2200 km toccando sette regioni del Paese, in un viaggio che rievoca il legame indissolubile tra la Grecia e lo spirito olimpico che si concluderà il 4 dicembre ad Atene, dove la delegazione del comitato organizzatore di Milano-Cortina riceverà ufficialmente allo Stadio Panatenaico la fiamma olimpica che si sposterà il giorno stesso in Italia. A quel punto, il 6 dicembre da Roma, inizierà il viaggio ‘made in Italy’ della fiamma, un cammino di 63 giorni che si concluderà la sera del 6 febbraio, con la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali a San Siro.

L’accensione della fiamma olimpica davanti alle rovine del tempio di Era rappresenta il punto di partenza di questo lungo percorso sull’asse Grecia-Italia, ma il maltempo che ha colpito Olimpia nella giornata di martedì, destinato a protrarsi anche oggi, ha costretto gli organizzatori a modificare l’iter della cerimonia. Uno scenario non inusuale, verificatosi anche nella primavera del 2024 prima dei Giochi di Parigi. Pertanto la fiamma accesa durante la prova generale verrà utilizzata mercoledì nella cerimonia ufficiale, che si terrà alle 10.30 all’interno del Museo Archeologico, al riparo dalle piogge attese per la mattinata, alla presenza della presidente del Cio Kirsty Coventry e di una folta delegazione italiana, che comprende tra gli altri il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi e il presidente del Coni Luciano Buonfiglio oltre ai vertici della Fondazione Milano-Cortina.