’Italia conferma così lo stesso colore di medaglia già conquistato due anni fa

Yanick Gunsch e Jole Galli sono medaglia di bronzo nello skicross a squadre ai Mondiali di St. Moritz. L’Italia conferma così lo stesso colore di medaglia già conquistato due anni fa a Bakuriani, in Georgia. Cambiano gli attori, ma l’Italia sblocca il medagliere anche nel freestyle iridato di questa edizione svizzera. Yanick Gunsch, infatti, è stato schierato in sostituzione di un acciaccato Simone Deromedis, in coppia con una strepitosa Jole Galli, che riesce a recuperare quasi un secondo nella Big Final e a tagliare il traguardo al fotofinish con Francia 2 di Melvin Tchiknavorian e Jade Grillet Aubert, in argento per pochi centesimi. L’oro, invece, è stato nettamente conquistato da Svizzera 1 con Ryan Regez e Fanny Smith.

La finale ha dato i brividi ai tifosi, dopo l’errore di Gunsch nella fase di partenza, che lasciava gli azzurri al quarto posto, ma il pronto recupero di Galli sul gruppo e poi l’ingresso in zona medaglia, facevano esplodere la gioia dei tifosi. Gran prova di entrambi gli azzurri già in semifinale, quando Gunsch si era mantenuto a soli 12 centesimi dal francese Youri Duplessis Kergomard, che vinceva la run maschile, consegnando a Jole Galli le chiavi per poter superare l’avversaria francese e sbarcare in Big Final come vincitrice, davanti a Marielle Berger Sabbatel. Finale per le medaglie che, oltre all’Italia, vedeva schierate due formazioni francesi e una svizzera. L’Italia di Bartolomeo Pala, quindi, torna a casa con un bronzo prezioso e ora potrà tentare l’assalto finale alla Coppa del mondo maschile, con Simone Deromedis nella tappa decisiva di Idre Fjall, il prossimo fine settimana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata