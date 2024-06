Il pilota Ducati: "Per Sprint Race capire subito il passo"

Pecco Bagnaia ha conquistato la pole del Gp d’Olanda, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Assen, uno dei tracciati più iconici del panorama internazionale. Il pilota della Ducati campione del mondo con il tempo record di 1’30″540 ha preceduto di 58 millesimi di Jorge Martin (Ducati Pramac), terzo Maverick Vinales (Aprilia) a 441 millesimi.

Era da nove Gp che Bagnaia non firmava la pole, l’ultima in Malesia lo scorsa stagione. Nella top ten Alex Marquez, Aleix Espargaro, Di Giannantonio, Marc Marquez, Norbidelli, Binder, Acosta, Bastianini e Fernandez.

Bagnaia: “Finalmente tornato in pole, per sprint capire subito il passo”

“Finalmente siamo riusciti a tornare in pole ed essere veloci sul passo gara, sapevo di scendere sotto l’ 1’30?, mi aspettavo un Jorge Lorenzo così veloce ma sono molto contento perchè siamo facendo un ottimo lavoro”. Così a Sky Sport Pecco Bagnaia, pilota della Ducati campione del mondo dopo la pole nel Gp d’Olanda. “La qualifica? Quando riesci ad avere una velocità così bisogna spingere subito. In ogni caso non è facile , abbiamo visto con Martin che si è trovato in mezzo alla pista con i piloti che andavano piano per aspettarlo”, ha aggiunto. “La sprint di oggi? Bisognerà capire subito il passo, la gomma dietro sarà la soft, Vinales è il più veloce, riesce ad essere molto sostante”, ha aggiunto.

Vinales: “Nella Sprint proverò a seguire Bagnaia”

“Mi aspettavo un po’ di più dalla qualifica ad essere onesto. Ho avuto un problema con un freno rischiando grosso e potevo fare anche meglio. La prima fila è comunque un buon risultato, ho a disposizione un buon passo e tra Sprint Race e gara lunga penso di poter andare a seguire Bagnaia. Mi manca solo l’ultimo step. Ora vediamo le gomme come si comporteranno. Oggi saremo velocissimi, quindi l’obiettivo è stare davanti e lottare per un posto sul podio”. Così Maverick Vinales, pilota dell’Aprilia, a Sky Sport, terzo nelle qualifiche del Gp di Olanda.

Martin: “Bagnaia su un altro livello, per sprint importante partenza”

“Bagnaia è su un altro livello, ma rispetto alla giornata di ieri sono cresciuto. Prima ero due passi indietro, ora invece ci siamo avvicinati. Proveremo a stare vicino a Bagnaia che sta facendo un ottimo weekend. Sono tutti con un buon passo, per la sprint il riferimento è Pecco Bagnaia. Sta andando velocissimo. E’ importante cercare di fare una bella partenza e stare vicino a lui per poter fare una bella gara. Sono in forma”. Così Jorge Martin, pilota della Ducati Pramac, a Sky Sport, secondo nelel qualifiche del Gp di Olanda.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata