L'ex patron del Circus rilasciato su cauzione: "Non mi hanno arrestato, solo interrogato"

L’ex patron della Formula 1 Bernie Ecclestone è stato fermato in Brasile per aver portato illegalmente con sé una pistola mentre si imbarcava su un aereo privato diretto in Svizzera. Lo scrive Mondo Motori, citando la testata brasiliana ‘Globo’.

La polizia brasiliana ha trovato una pistola LW Seecamp .32 non registrata nel bagaglio di Ecclestone durante uno screening ai raggi X. Secondo quanto reso noto dalle forze dell’ordine, Ecclestone sarebbe stato arrestato e portato in una struttura all’aeroporto Viracopos di Campinas.

Il 91enne ex capo del Circus ha riconosciuto di possedere la pistola, ma ha detto di non essere a conoscenza che fosse nel suo bagaglio in quel momento. Ecclestone è stato poi rilasciato su cauzione.

“Non mi hanno arrestato, solo interrogato. Mi hanno multato di 6mila real, una somma da nulla. Ma era una pistola minuscola senza proiettili né nulla con cui stavo scherzando in casa prima di preparare i bagagli”, ha spiegato Ecclestone dopo la disavventura.

Ecclestone è sposato con Fabiana Ecclestone, nata in Brasile, vicepresidente della Fia e membro del World Motor Sport Council. Insieme, hanno partecipato a diversi eventi nel Paese sudamericano a maggio, tra cui una gara locale di Stock Car nella campagna vicino a San Paolo e un incontro con il tre volte campione del mondo Nelson Piquet a Brasilia.

