Jonas Vingegaard ha vinto l’undicesima tappa del Tour de France, la da Évaux Les Bains a Le Lioran, di 211 km, battendo allo sprint la maglia gialla Tadej Pogacar. Frazione dura con il Massiccio Centrale che si è animata ai meno 30 km durante l’ascesa al Puy Mary Pas de Peyrol. Qui la maglia gialla è scattata e ha staccato tutti. Sulla penultima salita la rimonta del danese che prima ha ripreso Pogacar per poi batterlo allo sprint. Domani la 12/a tappa, la Aurillac-Villeneuve-Sur-Lot di 203,6 km.

Tour de France, Vingegaard: “Non avrei mai pensato di vincere oggi”

“Per me questa vittoria significa tanto, non avrei mai pensato di farlo mesi fa. Non ci sarei mai riuscito senza la mia famiglia in tutto quello che ho attraversato negli ultimi mesi”. Così Jonas Vingegaard dopo la vittoria nell’undicesima tappa del Tour de France. “Sono felice anche solo di essere a questo Tour – ha detto ancora il danese -, vincere ha un significato importante per la mia famiglia. Non pensavo che sarei riuscito a riprendere Pogacar, ma ho lottato fino alla fine”.

