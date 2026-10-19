L’incredibile canestro di Alessandro Pajola da 24 metri

Clamoroso canestro di Alessandro Pajola nella sfida di Aba Liga tra Bosna Royal e il suo Partizan. Sul finire del terzo quarto il cestista azzurro ha lanciato un tiro dalla sua area, da circa 24 metri di distanza. Il pallone, sulla sirena, ha attraversato tutto il campo ed è finito nel canestro facendo esplodere la panchina. Il Partizan ha poi vinto il match per 89-84 e il 26enne di Ancona ha chiuso con 8 punti, 2 rimbalzi e 2 assist in 20 minuti di gioco.

ALESSANDRO PAJOLA… FROM FULL COURT!!!!!🔥🤯#kkp https://t.co/3ml3cYR3ut — Basketball Sphere (@BSphere_) October 18, 2026