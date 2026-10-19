Ben Simmons, la stagione del ritorno in Nba è già finita

La stagione Nba di Ben Simons è finita ancor prima di iniziare. Il 30enne di Melbourne, in forza ai Sacramento Kings, si è rotto il tendine d’Achille della gamba destra in allenamento. L’ex 76ers era tornato sul parquet dopo un anno di stop. Era fermo dall’aprile 2025 dopo l’esperienza con i Los Angeles Clippers e un periodo sabbatico. Con la franchigia della California aveva firmato un contratto da 3,5 milioni di dollari per una stagione.

An MRI confirmed a season-ending torn right Achilles tendon for Ben Simmons. A devastating turn of events on the eve of his NBA return after rehabilitating from back surgeries. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 18, 2026

Prima scelta al Draft 2016 (davanti a cestisti come Jaylen Brown e Jamal Murray), le aspettative su di lui sono sempre state molto alte. È stato rookie dell’anno, tre volte Nba All-Star, due volte nell’All-Defensive Team e una volta All-Nba. Dopo sette anni trascorsi a Philadelphia (club che lo ha scelto al Draft e di cui è stato un punto fermo fino al 2021) è stato ceduto ai Brooklyn Nets, dove non ha giocato molto a causa di continui problemi fisici. Una volta tagliato fuori, nel 2025 si è accasato ai Clippers dove, però, l’avventura è durata poco.

Ben Simmons: “Non è la fine della mia storia”

“Ho affrontato molte sfide prima d’ora che mi hanno provato mentalmente, fisicamente ed emotivamente. E ho sempre trovato un modo per superarle”, ha scritto Ben Simmons in una storia Instagram. “Questo infortunio è un altro capitolo del mio viaggio, non la fine della mia storia. Non è mai facile stare lontani dallo sport che amo, specialmente dopo tutto quello che ho passato per tornare qua. Ma se c’è una cosa che ho imparato, è che le avversità non ti definiscono. Ma ti definisce il modo in cui tu le affronti. Sono stato buttato giù più volte e ho sempre trovato un modo per rialzarmi. Questa volta non sarà diverso”.