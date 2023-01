Il campione Nba è morto nello schianto di un elicottero insieme alla figlia 13enne, Gianna, il 26 gennaio 2020

Sono passati tre annni dalla morte di Kobe Bryant. Il 18 volte NBA All-Star, che ha vinto cinque campionati ed è diventato uno dei più grandi giocatori di basket della sua generazione, è morto in un incidente in elicottero il 26 gennaio 2020. Aveva 41 anni. Nei suoi 20 anni di carriera, ha sempre giocato per i Los Angeles Lakers. Bryant ha perso la vita vicino a Calabasas, in California, secondo una fonte a The Associated Press. Insieme a lui è morta anche la figlia 13enne Gianna.

La vicenda giudiziaria

Il caso, oltre ad aver sconvolto il mondo, è diventato anche giudiziario: le foto dell’incidente furono diffuse immediatamente dopo e la vedova di Kobe aveva fatto causa.

Una giuria federale ha stabilito nell’agosto 2022 che la contea di Los Angeles deve pagare alla vedova di Kobe Bryant, Vanessa, 16 milioni di dollari per le foto del corpo del marito sul luogo dell’incidente in elicottero del 2020 nel quale il campione Nba è morto. I nove giurati che hanno emesso il verdetto unanime hanno concordato con Vanessa Bryant e i suoi avvocati sul fatto che gli agenti e i vigili del fuoco che hanno scattato e condiviso foto dei resti di Kobe Bryant e della loro figlia di 13 anni Gianna hanno invaso la sua privacy e aumentato la sua angoscia emotiva.

Le immagini sono state condivise principalmente tra i dipendenti dello sceriffo della contea di Los Angeles e dei vigili del fuoco, inclusi alcuni che stavano giocando ai videogiochi e partecipavano a un banchetto di premiazione. Sono stati visti anche da alcuni dei loro coniugi e, in un caso, da un barista in un locale dove un agente si trovava a bere. Vanessa Bryant ha testimoniato in lacrime durante il processo di 11 giorni che la notizia delle foto ha aggravato il suo dolore per la morte di suo marito e sua figlia, e che ha ancora attacchi di panico. “Vivo ogni giorno nella paura che spuntino fuori sui social media”, ha detto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata