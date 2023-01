Il greco mette a referto 55 punti contro Washington. Sacramento batte Utah nel finlae 117-115

Sono state tre le partite di regular season di Nba disputate nella notte. Super prestazione di Giannis Antetokounmpo che mette a referto 55 punti (record in carriera) e trascina i Milwaukee Bucks alla vittoria contro gli Washington Wizards per 123-113. Per il greco anche 10 rimbalzi e 7 assist. Doppia doppia di Brooke Lopez (21 punti e 12 rimbalzi), mentre a Washington non bastano i 22 punti di Kristaps Porzingis. Per i Wizards è il primo stiop dopo cinque vittorie.

Sacramento batte Utah 117-115

Successo nei secondi finali dei Sacramento Kings per 117-115 sugli Utah Jazz grazie al sottomano a quattro decimi di secondo dalla sirena di De’Aaron Fox (miglior realizzatore con 37 punti). Gli Utah hanno la possibilità del controsorpasso con l’ultimo canestro di Lauri Markkanen (28 punti) ma il suo tiro arriva fuori tempo. Gli arbitri infatti annullano il canestro dopo aver visionato l’instant replay. Nessun minuto sul parquet per Simone Fontecchio.

Boston crolla contro Oklahoma

Rovinosa sconfitta dei Boston Celtics sul campo degli Oklahoma City Thunder per 150-117. Per Boston si tratta del secondo passivo più alto di sempre. I Celtics fecero peggio solo nel 1979 contro i Detroit Pistons quando subirono 160 punti. Per i Thunder cinque giocatori in doppia cifra con Josh Giddey autore di 25 punti e Luguentz Dort di 23. Per Boston 29 punti di Jaylen Brown e 27 di Jayson Tatum.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata