Spettacolo e canestri nella splendida cornice di Piazza di Siena all'interno di Villa Borghese

Si è concluso oggi l’Opening Tournament di Roma, la prima tappa del 3×3 Italia Fip Circuit organizzato da Federazione Italiana Pallacanestro e Master Group Sport, al termine di un fine settimana ricco di partite spettacolari ed emozioni. Nella splendida cornice di Piazza di Siena all’interno di Villa Borghese, i due campi allestiti per l’occasione sono stati il palcoscenico del Master di Roma che ha aperto il sipario su un’estate che conta un totale di 45 tornei su tutto il territorio nazionale. Big Crew e Splash Team si sono aggiudicate il titolo di campioni e campionesse del primo torneo Master della stagione al termine di un’intensissima giornata che ha visto disputarsi 46 partite, per un totale di 76 match in due giorni, vincendo così il montepremi messo in palio per squadre vincitrici e finaliste ed aggiudicandosi di diritto un posto per l’evento 3×3 Italia Finals che si disputerà in Emilia Romagna il 6, 7 e 8 agosto e che assegnerà lo Scudetto 3×3 Open maschile e femminile.

Dopo la giornata di sabato che ha consegnato il pass per il tabellone finale ad otto squadre maschili, è stato oggi, domenica 6 giugno, il momento di vedere in azione anche le donne che hanno aperto il secondo giorno di torneo con le prime sfide dei due gironi. Il programma della domenica ha infatti visto 8 squadre femminili divise in due gironi e 16 team maschili suddivisi in 4 gruppi. Nel tabellone degli uomini, oltre le 8 squadre qualificatesi ieri, presenti anche le 8 provenienti dal torneo MASTER di Reggio Emilia disputato lo scorso settembre. Le partite dei gironi di entrambi i tabelloni hanno regalato tantissimi momenti memorabili dal punto di vista tecnico ed emotivo, concludendosi nel primo pomeriggio per lasciare il passo alle fasi finali che non hanno deluso le aspettative. Partite fisiche e di altissima intensità hanno portato Big Crew e Penguins Pro Team nel tabellone maschile e Splash Team e SLF Triple a Menazza in quello femminile a giocarsi le Finali. Alla fine il montepremi più alto è andato a Big Crew e Splash Team che si sono imposti rispettivamente sui rivali con i punteggi di 18-14 e 21-9. La pioggia, proprio sul finire dell’evento, ha obbligato tutti a spostarsi al chiuso presso il palazzetto della ASD Stella Azzurra per assistere alla Finale maschile, a pochi chilometri di distanza dalla splendida Piazza di Siena.

Il cambio di location per l’ultimo match del torneo non ha comunque influito sull’entusiasmo dei vincitori e di tutti i partecipanti all’evento che hanno trascorso un week end di festa nel primo evento di questo neonato circuito federale che ha l’obiettivo di rilanciare una disciplina che nei prossimi mesi farà il suo debutto alle Olimpiadi di Tokyo, e vedrà oltretutto impegnata anche la Nazionale Italiana 3×3 Femminile che proprio oggi ha staccato il pass per il Giappone dopo aver trionfato nel torneo preolimpico di Debrecen battendo in finale le padrone di casa dell’Ungheria. Il prossimo appuntamento con il 3×3 Italia FIP Circuit sarà nel week end del 19 e 20 giugno che vedrà ben quattro tornei disputarsi nel corso dei due giorni: il Torneo Armana di Tortona (Alessandria), secondo Master della stagione, il 3×3 Black Jesus, Classic di Guidonia Montecelio (Roma), il 3×3 Anagni Basketball Tournament, Basic che si giocherà ad Anagni (Frosinone) e il Torneo Gattamelata 2021, torneo Classic di Milano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata