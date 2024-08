Il 19enne vincitore del bronzo nel salto in lungo: "Punto di partenza del mio percorso, ora raggiungere nuova dimensione"

Mattia Furlani, 19 anni, medaglia di bronzo nel salto in lungo e tutta la felicità del mondo stampata sul viso. Questa è l’immagine dell’atleta delle Fiamme oro che giovedì è sbarcato a Fiumicino per tornare a casa, a Rieti. Ad accoglierlo tanti bambini della società sportiva Studentesca Andrea Milardi di Rieti e i colleghi del gruppo sportivo Fiamme Oro a cui si sono uniti anche diversi passeggeri. “È proprio una bella accoglienza – ha subito detto appena arrivato – questa medaglia è tanta roba, ora ricomincio da zero per aspirare a qualcosa di più. Il messaggio più bello? Sicuramente quello di Daniele De Rossi su Instagram. Per me – ha aggiunto – questo è un punto di partenza del mio percorso ma anche un punto di arrivo a livello giovanile, ora inizio a entrare in una nuova dimensione agonistica e atletica, bisogna rimanere ad alti livelli. Ho pensato subito a qualcosa di importante, sono rimasto concentrato, ho il bronzo più lungo di sempre. Fin dal primo salto ho capito che andava bene perché con 8,34 a questi livelli si prende sempre la medaglia. Servirei alla Roma? Ma no, al campetto mi chiamavano il gazzella perché correvo e basta, non passavo, non tiravo. Dedico questo successo a chi mi ha aiutato e adesso cerco di inseguire già le prossime medaglie”.

