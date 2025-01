Il messaggio postato dal campione sui social

“Forse è giunto il momento di prendere quella decisione…”. Con un messaggio su sfondo nero postato sul proprio profilo Instagram, il campione olimpico di Tokyo 2020, Gimbo Tamberi lascia presagire il suo possibile ritiro dalle competizioni internazionali. Reduce dalla sfortunata avventura olimpica di Parigi 2024, condizionata da una colica renale che gli ha impedito di essere al 100% competitivo proprio nel giorno della finale, il saltatore anconetano subito dopo la delusione di questa estate aveva deciso di prendersi del tempo per capire se, a 36 anni, c’erano in lui ancora le motivazioni per poter proseguire la carriera.

