Il presidente del Coni: "Siamo l'unico Paese in cui i giovani non fanno sport a scuola. Il nostro segreto sono le associazioni sportive"

Giovanni Malagò racconta qual è il segreto del successo dello sport italiano nel mondo in occasione della ‘Festa dello Sport’ a Trento. “Quando i miei colleghi mi chiedono il motivo del successo dello sport italiano dico che il modello italiano è unico al mondo e non è replicabile, non lo puoi copiare. In tutti i Paesi la gente comincia a fare sport a scuola. Noi siamo l’unico Paese in cui i ragazzi e le ragazze non fanno sport a scuola o lo fanno in modo marginale. Il nostro segreto sono le associazioni sportive. Ecco perché non è replicabile”, ha detto il presidente del Coni ai giornalisti.

