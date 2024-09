Il tennista durante la conferenza della sua presentazione come Ambassador della squadra dei volontari

“Tedoforo per Milano-Cortina 2026? Mi piacerebbe ma sono domande a cui non possiamo ancora rispondere. Mi farebbe piacere fare parte in qualche modo delle Olimpiadi: lo sport mi ha dato davvero tanto”. Così Jannik Sinner durante la conferenza della sua presentazione come ambassador della squadra dei volontari per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. “Lo sport -ha aggiunto – mi ha dato tanto e l’adrenalina che riesce a dare lo sci non l’ho trovato in nessun altro sport, ho una connessione molto profonda con le nostre montagne che mi danno una sensazione di libertà”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata