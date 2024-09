Equitazione, argento per Sara Morganti

Nuoto, oro per Raimondi nei 200 misti

Si apre con l’oro di Stefano Raimondi l’ultima giornata di gare di nuoto alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Il 26enne azzurro, alla sua quinta medaglia in questa edizione, ha dominato e vinto i 200 misti individuali, categoria SM10, con il tempo di 2’10″24. Argento per l’australiano Col Pearse (2’12″79), bronzo per l’ucraino Ihor Nimchenkoz (2’13″73). Quarto l’altro azzurro in gara Riccardo Menciotti

Sara Morganti ha vinto l’argento nell‘equitazione alle Paralimpiadi di Parigi 2024. L’azzurra, accompagnata dalle musiche ‘Baby elefant walk’ (Henry Mancini), ‘Sons and Lovers’ (Percy Faith), ‘Moonglow’ (Bert Kaempfert) e ‘Mon Oncle’ (Percy Faith) ha ottenuto il punteggio di 80,694. L’oro è andato alla lettone Rihards Snikus, che ha collezionato 82,487 punti, bronzo alla britannica Mari Durward-Akhurts (77,747 punti).

“Dico sempre a me stessa – ha dichiarato Morganti – che il miglior risultato a cui possa ambire è quello di migliorare me stessa e oggi con un bronzo nella prova tecnica e un argento in quella artistica credo di esserci riuscita. Dopo le due medaglie di Tokyo 2020 (di bronzo, ndr) adesso provo grandi emozioni… sono felice e voglio godermi questo momento. Devo gioire per questo risultato incredibile, che voglio condividere, senza tralasciare nessuno, con tutti coloro che in qualsiasi modo mi hanno supportato per raggiungerlo. Non ci sono parole – ha aggiunto Morganti e non ci credo ancora. Avevo una paura terribile di portare Mariebelle, perché sarebbe stata la prima esperienza importante, anche se abbiamo vinto il Campionato d’Europa lo scorso anno. Qui a Parigi il mio cavallo, invece, mi ha ascoltato, si è affidata ed è stata fantastica“. E’ la seconda medaglia per Morganti a Parigi. Il 3 settembre aveva conquistato il bronzo nella gara individuale di Grado I di equitazione alle Paralimpiadi di Parigi 2024. L’oro era andato alla lettone Rihards Snikus, l’argento alla statunitense Roxanne Trunnell.

