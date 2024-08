Impegnati oltre 250 uomini delle forze dell'ordine

La delegazione del Governo di Spagna in Catalogna presenta le misure di sicurezza adottate in vista della Coppa America, il più grande trofeo nello sport della vela, che si terrà da domani 22 agosto a Barcellona. Impegnati oltre 250 uomini delle forze dell’ordine, sei barche della Guardia Civil, un elicottero e un motoscafo per un eventuale intervento dei sub. Il campionato si svolgerà fino a metà ottobre.

