L'atleta è partito a bordo di un autobus a due piani per salutare le centinaia di fan radunati lungo la strada

Arshad Nadeem è stato accolto come un eroe al suo arrivo a Lahore: il campione del giavellotto ha conquistato la prima medaglia d’oro alle Olimpiadi per il Pakistan dopo decenni. Giovedì sera ha stabilito il record olimpico battendo il campione in carica Neeraj Chopra dell’India. Il suo lancio di 92,97 metri ha superato facilmente il precedente di 90,57 stabilito dal norvegese Andreas Thorkildsen nel 2008. Nadeem, dopo essere atterrato, è partito a bordo di un autobus a due piani, dove ha salutato le centinaia di fan radunati lungo la strada. Il precedente oro del Pakistan era stato conquistato nell’hockey su prato maschile alle Olimpiadi di Los Angeles del 1984, mentre l’ultima medaglia era stata un bronzo nell’hockey su prato ai Giochi di Barcellona del 1992.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata