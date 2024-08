"Non sorprende perché il virus circola abbastanza rapidamente" fa sapere l’Organizzazione mondiale della sanità

Almeno 40 atleti partecipanti alle Olimpiadi di Parigi sono risultati positivi al Covid-19. Questo è ciò che ha rivelato martedì l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), stando a quanto riportato dal quotidiano francese ‘L’Equipe’. “Non sorprende vedere atleti infetti, perché il virus circola abbastanza rapidamente in altri paesi”, ha affermato Maria Van Kerkhove, epidemiologa responsabile della preparazione alle epidemie e alle pandemie presso l’Oms durante una conferenza stampa a Ginevra.

“Negli ultimi mesi, molti Paesi hanno registrato focolai di Covid-19, anche alle Olimpiadi, dove almeno 40 atleti sono risultati positivi”, ha affermato aggiungendo che il Cio , insieme all’Oms, ha “esaminato tutti i diversi approcci che devono essere messi in atto” in occasione di eventi affollati come i Giochi, e ha intrapreso “i passi necessari”.

