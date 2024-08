A trionfare la brasiliana Andrade. La ginnasta statunitense si aggiudica così 'solo' 3 ori e un bronzo ai Giochi francesi

Simone Biles ha vinto la medaglia d’argento nella finale dell’esercizio al corpo libero, ottenendo la sua quarta medaglia a Parigi e l’undicesima medaglia olimpica complessiva. A sorpresa, la ginnasta statunitense è stata dunque sconfitta dalla brasiliana Rebeca Andrade, prima sportiva a battere la Biles in una finale al corpo libero in un’importante competizione internazionale. Andrade ha ottenuto un punteggio di 14,166, precedendo di poco la Biles con 14,133. Bronzo per Jordan Chiles, amica e compagna di squadra di lunga data della Biles. In precedenza, Biles era arrivata quinta alla trave, nell’esercizio che ha visto la straordinaria vittoria di Alice d’Amato.

La ventisettenne Biles, considerata la ginnasta più grande della storia, non è riuscita a dare il meglio di sé durante l’esibizione sulle note delle icone pop Taylor Swift e Beyonce. Tornerà a casa con le medaglie d’oro della finale di squadra, dell’all-around e del volteggio, e con ‘solo’ un argento nel suo evento principale. “Non posso essere più orgogliosa di quanto ho fatto”, ha però commentatoBiles. “Ho 27 anni e me ne vado da questi Giochi con quattro medaglie da aggiungere alla mia collezione. Non sono arrabbiata per questo”.

Il totale delle medaglie di Biles (tra cui sette ori, due argenti e due bronzi) eguaglia quello della cecoslovacca Vera Caslavska. Biles ha ottenuto il secondo maggior numero di medaglie conquistate da una ginnasta nella storia delle Olimpiadi. Ma ha perso l’occasione di aggiungere oggi una quinta medaglia a Parigi a causa della caduta avuta durante la finale della trave, finendo quinta.

L’esercizio al corpo libero è solitamente l’evento simbolo della Biles. La sua esibizione è stata un po’ offuscata da un’insolita carenza nell’esecuzione. Biles ha sbattuto sul tappetino durante il riscaldamento e si è fatta fasciare nuovamente il polpaccio sinistro dolorante che si era procurata durante le qualificazioni della scorsa settimana prima di gareggiare.

Il futuro di Biles resta un’incognita per tutti. L’atleta ha mantenuto un certo riserbo su ciò che la attende oltre i Giochi di Parigi, anche se ha fatto un piccolo cenno alla presenza nel 2028. quando le Olimpiadi si sposteranno a Los Angeles. “Mai dire mai”, aveva detto Biles dopo aver conquistato il suo secondo titolo olimpico al volteggio durante i Giochi. “Le prossime Olimpiadi saranno in casa. Quindi non si sa mai. Ma sto diventando molto vecchia”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata