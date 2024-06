Il mezzofondista: "Olimpiadi obiettivo più grande della stagione"

“Le motivazioni e gli stimoli erano tanti: gareggiare in casa era una carica in più. Sono arrivato preparato e ora c’è Parigi, l’obiettivo più grande di questa stagione. L’Europeo e le altre gare erano tappe fondamentali di passaggio per le Olimpiadi. Adesso ci siamo. Lascio alle spalle i traguardi raggiunti e guardo alla maratona. Tra qualche giorno andrò in altura, a 2mila metri, per allenarmi solo per questo obiettivo”. Lo ha detto Yeman Crippa, il mezzofondista oro nella mezza maratona agli Europei 2024 di Roma, a margine dell’incontro con la giunta provinciale di Trento che l’ha voluto premiare per l’oro nella mezza maratona agli Europei di Roma. “Cerco di essere sereno, proprio come sono io – ha aggiunto Crippa -. Non voglio farmi prendere dalla pressione e dall’ansia“.

