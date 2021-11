Giornalista sportivo e conduttore tv, aveva 75 anni. Indimenticabili le sue telecronache

E’ morto Giampiero Galeazzi: l’ex giornalista sportivo della Rai aveva 75 anni. Tra i primi a darne notizia i colleghi: dal direttore del Tg5 Clemente Mimun a Massimo Caputi.

Era nato il 18 maggio del 1946: giornalista sportivo, conduttore televisivo ed ex canottiere italiano ha fatto la storia delle telecronache in Rai. La sua carriera per immagini.

Ciao Giampiero #Galeazzi, unico e inimitabile Rip pic.twitter.com/zxqkspsCYI — Massimo Caputi (@MassimoCaputi) November 12, 2021

parlavo con Mollica di quante risate ci siamo fatti con Giampiero,Enrico Mentana e Lamberto Sposini nei tanti anni vissuti al tg1…e Vincenzo mi ha raccontato quando un flic tento’ inutilmente di bloccare bisteccone (che non trovava il pass) al Roland Garros — Clemente Mimun (@cjmimun) November 12, 2021

