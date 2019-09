Venezia 76, Waters: Salvini? Grazie a dio se n'è andato

di scp

Venezia, 6 set. (LaPresse) - "Grazie a dio Salvini se n'è andato". Così Roger Waters presentando Fuori concorso alla 76esima Mostra di Venezia 'Roger Waters Us + Them'. Waters ha poi parlato del "nuovo fascismo populista" di politici come Bolsonaro, Trump, Boris Johnson che "stanno distruggendo il mondo".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata