Ascolti tv, ‘La Ruota della Fortuna’ debutta su Mediaset con 3,6 mln spettatori

Ottimo debutto in termini di ascolti tv per la nuova edizione de ‘La Ruota della Fortuna‘ su Canale 5. Nella giornata di ieri, lunedì 14 luglio, il programma condotto da Gerry Scotti, alla prima puntata in access prime time, è stato visto da 3 milioni e 643mila spettatori con uno share del 21.91%. “Il game show ha toccato picchi di 4.500.000 spettatori e del 27% di share“, fa sapere Mediaset.

Canale 5 “è leader in prima, seconda serata e 24 ore con 3.208.000 spettatori (21% di share sul pubblico attivo), 1.524.000 spettatori (22.26% di share sul pubblico attivo), 1.283.000 spettatori (19.31% di share sul pubblico attivo) – prosegue l’azienda di Cologno Monzese – Il Tg5 delle ore 20.00 è leader sul pubblico attivo con il 21.86% di share e 3.057.000 spettatori. L’edizione delle ore 13.00 è la più vista con 2.522.000 spettatori e il 23.94% di share attiva”.

Gli ascolti Mediaset del day-time

Nel Day-Time ‘Morning News’ è “leader di fascia con, nella 1a parte, 758mila spettatori e il 20,36% di share individui e, nella 2a parte, 721.000 spettatori e il 20% di share individui; ‘Forbidden Fruit’ 1.805.000 spettatori con il 19.9% di share individui; ‘La forza di una donna’ 1.800.000 spettatori con il 23.36% di share individui”. Sua Italia 1 “benissimo l’esordio in day-time per ‘Paperissima Sprint’ con 512.000 spettatori e il 6.27% di share sul pubblico attivo (4.91% di share individui)”. Su Retequattro, in access prime-time, ‘4 di sera news’ informa, nella 1a parte, 785.000 spettatori (4,92% di share individui) e, nella 2a, 767.000 spettatori (4,55% di share individui); a seguire, l’ultimo appuntamento stagionale con ‘Quarta Repubblica’, si conferma leader dell’informazione della serata con il 6,22% di share individui e 711.000 spettatori; picchi di 1.162.000 spettatori; in day-time, Tg4 ‘Diario del Giorno’ raccoglie il 5,51% di share individui”. Per quanto riguarda i canali tematici, su Iris il film ‘Irréductible’ registra 240mila spettatori con l’1,57% di share individui.

Il grazie di Pier Silvio Berlusconi a Gerry Scotti

Tornando alla Ruota della Fortuna, il programma ha raccolto il 31.9% di share tra gli uomini 15-19 anni e il 28.9% tra le donne 20-24 anni. “Anche se è solo la partenza, un grazie speciale a Gerry da Mediaset per aver accettato questa sfida con coraggio e grande professionalità”, si legge in una nota di Mediaset. Parole di ringraziamento condivise dall’ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi.