Il programma di Rai1 condotto da Francesca Fialdini

Momento speciale a ‘Da noi… a ruota libera’. Per celebrare le 200 puntate del programma di Rai1, Francesca Fialdini ha ricevuto una sorpresa in diretta. A svelarla è stata Paola Minaccioni, una delle ospiti di giornata, che ha portato in studio una torta con il numero 200, accompagnata da un video montaggio con i momenti più belli della trasmissione.

