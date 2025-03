Paolo Bonolis

In access Affari Tuoi 6,1 mln

Nella serata di ieri, giovedì 27 marzo, si registrano le seguenti medie degli ascolti tv: in access su Rai1 ‘Cinque Minuti’ registra 4.485.000 spettatori (22.9%), ‘Affari Tuoi’ 6.129.000 spettatori (29.5%). Su Canale5 ‘Striscia la Notizia’ 2.799.000 spettatori, pari al 13.5%. Su La7 ‘Otto e Mezzo’ 1.658.000 spettatori (8.1%). Su Rai3 ‘Il Cavallo e la Torre’ 1.223.000 spettatori (6.1%), ‘Un Posto al Sole’ 1.587.000 spettatori (7.6%). Su Rete4 ‘4 di Sera’ 1.026.000 spettatori e il 5.1% nella prima parte e 965.000 spettatori e il 4.6% nella seconda. In prima serata su Rai1 ‘Che Dio ci Aiuti 8’ 3.692.000 spettatori, pari al 21.2% di share. Su Canale5 ‘Avanti un Altro! By Night’ 2.546.000 spettatori con share del 16.7%. Su Rai2 ‘Blue Bloods’ 542.000 spettatori, pari al 3.2%. Su Italia1 ‘Io sono nessuno’ 1.261.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 ‘Splendida Cornice’ 1.221.000 spettatori e il 7.6%. Su Rete4 ‘Dritto e Rovescio’ 923.000 spettatori (6.6%). Su La7 ‘Piazzapulita’ 916.000 spettatori e il 6.5%. Su Tv8 ‘Cucine da incubo’ 232.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove ‘Only Fun Comico Show’ 597.000 spettatori (3.4%).

