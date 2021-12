Nella puntata anche la magia del Natale che continua all'Experience Park di Fico Eataly World, a Bologna

Domani, sabato 18 dicembre, alle 12.50 su La7 torna ‘Like Tutto ciò che piace’, il magazine prodotto da LaPresse e scritto da Manuela Cimmino che ogni settimana anticipa le tendenze dal mondo del lifestyle con interviste inedite e con le imperdibili rubriche di informazione e intrattenimento su moda, food, tecnologia, design, arte, viaggi, bellezza e cultura.

Questa settimana l’accoglienza e l’arte della tavola delle feste a casa Veronelli. La magia del Natale continua all’Experience Park di Fico Eataly World, a Bologna, luogo dove il buon cibo incontra il divertimento. Infine, un servizio dedicato a Gran Tour Mercedes che fa tappa in Sicilia tra Palermo e Agrigento.

È ormai tempo di preparativi per la cena della Vigilia e il pranzo di Natale. Insieme a Maria Chiara Veronelli si andrà alla scoperta di tutti i segreti per la tavola delle feste e la padrona di casa mostrerà la sua speciale mise en place dai toni rosso e bianco allestita con i bicchieri di famiglia ereditati dalla nonna.

Cibo e allegria per grandi e piccini sono gli ingredienti dell’Experience Park di Fico Eataly World. Un “viaggio” tra ventisei diverse esperienze di food fra chioschi e ristoranti con un’attenzione particolare alla sostenibilità. Quest’ anno, poi, per Capodanno Fico si trasformerà nel più grande ristorante d’Italia con 26 cenoni diversi.

Infine il piacere della guida: attraversare paesaggi straordinari e il meglio dell’enogastronomia italiana al Gran Tour Mercedes che fa tappa in Sicilia. 390 chilometri, in due giorni, fra scenari ricchi di storia, da Palermo ad Agrigento e ritorno, ripercorrendo le strade della Targa Florio, la corsa nata nei primi del ‘900, diventata terreno di gara per i migliori costruttori.

