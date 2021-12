Questa settimana in primo piano la presentazione dell'attesissimo film evento firmato Ridley Scott, House of Gucci

Domani, sabato 11 dicembre, alle 12.50 su La7 torna ‘Like Tutto ciò che piace’, il magazine che ogni settimana anticipa le tendenze dal mondo del lifestyle con interviste inedite e con le imperdibili rubriche di informazione e intrattenimento su moda, food, tecnologia, design, arte, viaggi, bellezza e cultura.

Questa settimana a Like la presentazione dell’attesissimo film evento firmato Ridley Scott, House of Gucci. Spazio poi dedicato al talento con Music Gallery con un padrino d’eccezione, Mogol. Poi un viaggio tra magiche atmosfere prima in Franciacorta fra vigneti e il buon cibo, poi a Merano per visitare i tradizionali mercatini natalizi.

Fama, ricchezza e potere sono gli elementi caratteristici della dinastia Gucci raccontati nel film – evento candidato agli Oscar, House of Gucci diretto da Ridley Scott. La storia ruota intorno alla protagonista, Patrizia Reggiani interpretata dall’istrionica Lady Gaga.

Una zona ricca di una storia antica, la Franciacorta è luogo dove la cultura del vino d’eccellenza incontra quella del buon cibo. Insieme allo chef Alessandro Baccanelli si scopriranno i valori del territorio e i profumi della cucina locale.

Una sorta di “officina” di talenti Music Gallery nasce sette anni fa dalla volontà di creare degli spazi non convenzionali per chi si vuole esibire e che per questa edizione vede come presidente della finalissima Mogol La cittadina simbolo del Natale, Merano, con i suoi mercatini, ha finalmente riaperto le porte. Luci, profumi e colori riportano l’atmosfera natalizia tanto attesa tra gastronomia locale e prodotti artigianali.

