Intrighi e retroscena delle principali case regnanti europee dai Windsor ai Grimaldi

La vita, gli usi e costumi dei Reali rappresentano da sempre le più romantiche favole moderne, e come in ogni favola che si rispetti, l’ingrediente fondamentale è l’amore. Sarà questo il tema al centro della seconda edizione di The Royals – Amori a Corte, il programma che mostra intrighi e retroscena delle principali case regnanti europee e che torna da domani, 6 luglio, ogni martedì su Sky e NOW. Esperti e conoscitori del mondo dei Reali racconteranno, nei cinque episodi prodotti da LaPresse, le vicissitudini e i dietro le quinte delle vite dei monarchi, soprattutto quelli inglesi e del Principato di Monaco.

Le immagini dello sterminato archivio internazionale di LaPresse/The Associated Press verranno accompagnate dalle testimonianze di Antonio Caprarica, per anni corrispondente da Londra nonché grande esperto dei Reali britannici, che avrà un punto di vista storico e arricchirà il discorso con i suoi aneddoti; della giornalista Luisa Ciuni, che mostrerà l’aspetto più umano dei protagonisti, i loro punti di forza ma anche le loro debolezze; di Paola Marella, l’esperta del settore immobiliare più famosa della televisione italiana, che guarderà al lato più umano dei componenti delle dinastie; dell’esperto di etichetta Nicola Santini, che proverà a ‘dissacrare’ le Royal Families parlando anche dei loro difetti; degli opinionisti e influencer Giulia Valentina, quasi un milione di follower, e Lorenzo Farina, fondatore della pagina ‘Baby George ti disprezza’, che parleranno della vita ‘social’ dei regnanti.

Al centro degli episodi – da domani 6 luglio, ogni martedì alle ore 21.15, su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW – il rapporto delle due sorelle, la Regina Elisabetta II di Inghilterra e Margaret, tra loro ma anche con i loro amori: per la prima, uno solo – lunghissimo e straordinario – con il Principe Filippo, scomparso solo pochi mesi fa; per la seconda, invece, tra rumors, ‘leggende’ e notizie più o meno ufficiali, tanti amori per una vita sicuramente più ‘libera’ non essendo stata diretta discendente al trono.

E ancora, il ‘triangolo’ tra il Principe Carlo, Diana e Camilla, raccontando i loro desideri, i loro sogni, le paure di tutti e tre in una storia che per anni ha dominato le copertine dei magazine di tutto il mondo a cavallo tra cronaca rosa e cronaca nera: un matrimonio da favola seguito da milioni di telespettatori in tutto il pianeta, la nascita di due figli, le ombre per i presunti tradimenti, la tragica sorte di Lady D.

Chiacchieratissime anche le relazioni dei figli di Carlo e Diana: da una parte il Principe William, che ha da poco festeggiato i 10 anni di matrimonio con Kate Middleton, per un rapporto che agli occhi di tutti rappresenta la vera e propria favola moderna; dall’altra il Principe Harry, da sempre apparso più ‘ribelle’ alle rigide etichette della sua dinastia, protagonista insieme a sua moglie – l’attrice americana Meghan Markle – di una vicenda che da mesi, tra voci di corridoio e la seguitissima intervista allo show di Oprah Winfrey, tiene banco a livello mondiale: dapprima la volontà di rinunciare agli incarichi pubblici della famiglia reale e di diventare finanziariamente indipendenti, poi le parole durissime usate dai due coniugi nei confronti della Famiglia Reale.

Infine, spazio anche alla famiglia reale del Principato di Monaco, a partire dalla favola tra la Principessa Grace Kelly e il Principe Ranieri III, passando poi ai figli Alberto, Carolina e Stefania da sempre negli obiettivi di giornalisti e fotografi, e per finire ai loro nipoti, quasi predestinati – in particolare Andrea, Charlotte e Pierre (figli di Carolina e Stefano Casiraghi) – a dominare il gossip internazionale.

The Royals – Amori a corte è una produzione originale LaPresse per Sky Uno, scritto da Tania Nucera con Miriam Carbone, regia di Lele Biscussi, direttore della Fotografia Marco Lucarelli, Art Director Sergio Pappalettera, ideazione grafica Studio Prodesign.

