Lenny Kravitz entra nel mondo Barbie: è lui il nuovo Kenbassador

Lenny Kravitz entra a far parte della collezione “Barbie Signature Kenbassadors” con una nuova bambola che celebra la sua carriera e il suo tour “Blue Electric Light”. La figura riproduce lo stile iconico del cantante, raffigurandolo con una canotta in rete color bronzo, jeans a zampa, occhiali da sole, tatuaggi e i suoi caratteristici dreadlocks. La bambola fa parte della celebrazione continua del marchio per il 65° anniversario del classico Ken, che ricorrerà nel 2026. Lenny Kravitz è solo il secondo “Kenbassador”, dopo LeBron James (presentato lo scorso anno).