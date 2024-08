Sfida ai successi immortali del passato. Dagli anni '60 a oggi i brani più cantati

Il tormentone più in voga in questa caldissima estate è ‘Sesso e Samba’, brano interpretato da Tony Effe & Gaia. “Una follia americana che va a gasolina e supera tutti in velocità”. Sulla scia – secondo i dati Fimi della settimana di Ferragosto – c’è Anna, “abbronzatissima con gli occhi come il mare” che grazie al brano ’30°’ occupa il secondo posto. Sul terzo gradino del podio c’è il duetto che tanto è piaciuto in questa estate – Tananai e Annalisa – con ‘Storie brevi’. Seguono nell’ordine: Ghali con ‘Paprika’, Rose Villain con Guè in ‘Come un tuono’, Alessandra Amoroso e BigMama con ‘Mezzo rotto’, Coma_Cose con ‘Malavita’. Brani popolari che probabilmente non sono destinati a diventare immortali come i tormentoni del passato che hanno fatto la storia.

I tormentoni estivi degli anni ’60

Negli anni ’60 al mare si cantava ‘Legata a un granello di sabbia’ di Nico Fidenco, canzone bocciata dalla commissione esaminatrice del Festival di Sanremo del 1961. L’anno seguente il tormentone estivo aveva le note di ‘Con le pinne fucile ed occhiali’ di Edoardo Vianello e l’arrangiamento di Ennio Morricone. Sul lato B del 45 giri un’altra canzone immortale, ‘Guarda come dondolo’, che lancia il twist in Italia. Sempre negli anni ’60 fecero breccia tra gli italiani ‘Sapore di sale’ (1963) di Gino Paoli con Ennio Morricone all’arrangiamento e direzione dell’orchestra. Sempre nel 1963 ‘Abbronzatissima’ di Edoardo Vianello con i fiati e quel “A-A-bbronzatissima” che danno il via alla canzone trovata geniale di Ennio Morricone. Nel 1966 spopola Adriano Celentano con ‘Azzurro’, brano scritto da Paolo Conte. Nel 1969 è la volta di Lucio Battisti con ‘Acqua azzurra, acqua chiara’, brano Mogol-Battisti, con lo zampino di Renzo Arbore che lo lanciò e suggerì ‘Dieci ragazze’ sulla facciata B del 45 giri.

Le canzoni dell’estate anni ’70, ’80 e ’90

Il leader dei tormentoni degli anni ’70 è stato sicuramente Umberto Tozzi che negli anni 1977, 1978 e 1979 realizzò una tripletta formidabile: ‘Ti amo’ con cui vinse il Festivalbar, ‘Tu’ e ‘Gloria’. Successi firmati con Bigazzi. Negli anni ’80 i tormentoni più in voga sono stati: ‘Un’estate al mare’ (1982) con Giuni Russo, ‘Vamos a la playa’ (1983) dei Righeira, ‘Tropicana’ (1983) del Gruppo Italiano, ‘Self control’ (1983) di Raf, ‘L’estate sta finendo’ (1985) dei Righeira. Negli anni ’90 ‘Mare mare’ (1992) di Luca Carboni e ‘Hanno ucciso l’uomo ragno’ (1992) degli 883 le più gettonate in estate.

Fedez e Orietta Berti

In questi ultimi anni i veri numeri uno dei tormentoni dell’estate sono stati Fedez e Orietta Berti. Hanno sfornato più di un successo affiancati da altri artisti. Da ‘La discoteca italiana’ (Berti e Rovazzi) a ‘Mille’ (Fedez, Berti e Lauro), da ‘Disco paradise’ (Fedez, Annalisa, Articolo 31) a ‘La dolce vita’ (Fedez, Tananai, Mara Sattei). Orietta Berti si è cimentata anche con Fiorello salendo su ‘Una vespa in 2’. Insomma, per ‘Sesso e Samba’ la strada per l”immortalità’ è ancora lunga.

