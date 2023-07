Il fondatore e front-man dei Rolling Stones centra il traguardo con grande vitalità, dominando il palco e la vita con energia

Mick Jagger compie 80 anni. L’artista britannico ha segnato la storia del pop-rock-blues. Il fondatore e front-man di una delle più importante band della scena musicale mondiale, i Rolling Stones è il protagonista assoluto di un tempo che non tornerà mai più. Nato a Dartford, nella Contea del Kent, a sud-est di Londra, il 26 luglio 1943, Jagger centra il traguardo degli 80 anni con grande vitalità, dominando il palco e la vita con energia e stile intatti. Dal 2014 fa coppia con Melanie Hamrick (36 anni). Nel 2016 diventa padre per l’ottava volta. Nel 2022, 14 concerti con il Sixty European Tour, organizzati in occasione del 60esimo anniversario di carriera della band. Quest’anno, l’acquista di una casa a Noto, in Sicilia: l’Italia, attualmente, è la seconda patria di Jagger.

