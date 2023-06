Era un noto commerciante di Senigallia, in provincia di Ancona

Un grave lutto ha colpito Fabri Fibra e il fratello Nesli, anche lui cantante. E’ morto infatti il padre Ivaldo Tarducci, noto commerciante di Senigallia, in provincia di Ancona. L’uomo, che lascia anche la figlia Federica, con il suo negozio di abbigliamento lungo il Corso 2 Giugno, è stato per anni uno dei punti di riferimento per tutta la città marchigiana: ha vestito intere generazioni vendendo jeans e abiti casual di tendenza.

