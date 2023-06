Pochi giorni fa è uscito il singolo 'Lambada'

A distanza di pochi giorni dalla release del singolo ‘Lambada’ Feat. Paola & Chiara – su tutte le piattaforme digitali e in radio per Soulmatical Music/Capitol Records Italy (Universal Music Italy) – esce su YouTube il videoclip ufficiale, diretto da Fabrizio Conte con la produzione di Borotalco.Tv.

I Boomdabash non si smentiscono: il sapore è quello di un’estate calda ed energica, dove la musica corre veloce tra le strade e i tetti delle città e fa ballare. Il pop-reggaeton si intreccia all’estetica anni ’90 dell’iconico duo Paola & Chiara.

I grandi annunci non finiscono qui: ‘VENDUTI’ è il titolo del nuovo attesissimo disco, fuori venerdì 14 luglio, già disponibile in preorder, per Soulmatical Music/Capitol Records Italy (Universal Music Italy) a distanza di tre anni dall’ultimo album in studio.

