Tre serate dal vivo in piazza del Popolo a Roma e altrettante a Rimini in piazzale Fellini. Copertura in Rai, condotta da Nek e Andrea Delogu

Dopo il successo dell’anno scorso torna il ‘Tim Summer Hits’. Tre serate dal vivo in piazza del Popolo a Roma (sabato 17, domenica 18 e lunedì 19 giugno), altrettante a Rimini in Piazzale Fellini (giovedì 6, venerdì 7 e sabato 8 luglio). Ovviamente con messa in onda da parte della Rai che ha sposato il progetto con sei puntate (che andranno in onda in differita nel periodo 25 giugno-30 luglio) e con la settima che raccoglie il meglio dei live.

Una ricchissima lineup

Saliranno sul palco quasi tutti i big del momento, impegnati in questa lunga stagione dei tour della rinascita dopo le chiusure per pandemia. Il parterre di Piazza del Popolo sarà ricchissimo. Nel corso delle tre serate si esibiranno 70 cantanti. Ecco lo schieramento in ordine alfabetico: Achille Lauro e Rose Villain, Ana Mena, Angelina Mango, Annalisa, Ariete, Arisa, Articolo 31, Ava, Anna e Capo Plaza, Baby K, Boomdabash, Boro e Oriana, Bresh, Carl Brave, Clara, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Dargen D’Amico, Elodie, Emis Killa, Emma, Fabio Rovazzi e Orietta Berti, Fabrizio Moro, Fedez, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gaia, Gianmaria, Giorgia, Irama e Rkomi, Leo Gassman, LDA, Levante, Madame, Mara Sattei, Marco Mengoni, Matteo Romano e Luigi Strangis, Max Pezzali, M¥ss Keta, Mr.Rain, Paola & Chiara, Piero Pelù e Alborosie, Pinguini Tattici Nucleari, Raf, Renga Nek, Rhove, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Sangiovanni, Shade e Federica Carta, Sophie and The Giants, Tananai, Tedua, The Kolors, Tommaso Paradiso, Tony Effe, Wax, Wayne. “Roma torna Capitale della Musica live. Con Summer Hits oltre 120mila ragazze e ragazzi potranno vivere gratuitamente l’emozione del concerto degli artisti più amati in tre serate straordinarie, nello scenario unico al mondo di Piazza del Popolo. Un’occasione che con il sindaco Gualtieri abbiamo scelto di ripetere dopo il grande successo dello scorso anno. Per offrire veramente a tutte e a tutti l’occasione di assistere gratuitamente alle esibizioni delle cantanti e dei cantanti più amati, alcuni dei quali quest’anno faranno registrare il sold out al Circo Massimo o allo Stadio Olimpico“. Lo ha detto in conferenza stampa l’assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda del Comune di Roma, Alessandro Onorato. “Solo a Roma abbiamo la capacità di ospitare contemporaneamente un grande cartellone di appuntamenti musicali al Circo Massimo, Stadio Olimpico, Terme di Caracalla, Auditorium Parco della Musica e Capannelle – sottolinea l’assessore Onorato – Roma dopo 11 anni nel 2022, sono dati Assomusica, è tornata la prima città italiana per biglietti venduti nei concerti live: 2 milioni, 500mila in più di Milano. Nel 2023 con un cartellone di livello internazionale, batteremo ogni record”.

In conduzione Nek con Andrea Delogu

La conduzione quest’anno vede un avvicendamento. Confermatissima Andrea Delogu, che non sarà affiancata da Stefano De Martino bensì da Nek. “Nostro obiettivo è coinvolgere sempre di più il pubblico giovane attraverso il fil rouge della musica che fa da collante tra le generazioni diverse. I dati dell’anno scorso riguardanti la fascia 15-24 anni sono stati ottimi e quest’anno abbiamo deciso di alzare l’asticella” ha sottolineato Marcello Ciannamea, direttore dell’Intrattenimento prime time Rai. L’azienda di Viale Mazzini seguirà l’evento su tutte le piattaforme. Notevole l’impegno di Radio 2 e della direttrice Simona Sala. Ad accogliere gli artisti nel backstage ci saranno Gli Autogol, trio seguitissimo sul web.”Sono contentissima di avere a fianco Nek con il quale siamo amici da anni, da quando abbiamo condotto insieme una trasmissione su Radio2. Sono molto contenta anche perché oltre alle tre serate di piazza del Popolo ce ne saranno altrettante nella mia Romagna che ha bisogno oggi più che mai, dopo i disastri delle alluvioni, di essere vista e raccontata”, è il messaggio di Andrea Delogu. Dopo il sindaco Gualtieri che ha fatto gli onori di casa e l’organizzatore Ferdinando Salzano che ha svelato i cantanti, in conferenza stampa Nek ha promesso che ci metterà tutto il suo impegno affinché l’evento possa avere un successo superiore a quello dello scorso anno.

