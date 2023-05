'Vivo coi sogni appesi' è disponibile sulla piattaforma streaming

È sbarcato su Prime Video ‘Ultimo – Vivo coi sogni appesi‘. Il docufilm dedicato al cantautore romano è stato presentato lunedì sera a Milano alla Santeria Toscana 31: un luogo a cui l’artista 27enne è particolarmente legato perché proprio da qui è iniziata la sua ascesa nel panorama musicale. La produzione è stata curata da Think Cattleya, in collaborazione con Maestro, mentre la regia è dei Broga’s. Questa estate, inoltre, ci sarà il tour negli stadi di Ultimo, prodotto da Vivo Concerti. Si partirà dallo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro il 1° luglio (data zero) e si proseguirà all’Olimpico di Roma il 7 (sold out), 8 (sold out) e 10 luglio. Ultima tappa a Milano, San Siro, il 17 e 18 luglio, per la quale sono stati già venduti 300mila biglietti.

