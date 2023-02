Le parole del tenore: "Orgoglioso di portare la nostra cultura all’estero e mi responsabilizza per far si che venga valorizzata"

Il tenore Roberto Cresca ha ringraziato oggi in Campidoglio a Roma per l’onorificenza come Ambasciatore Doc Italy per la musica lirica. “Sono lusingato di ricevere questo premio come ambasciatore per la musica lirica che da sempre definisco il prodotto made in Italy per eccellenza – ha detto-. È stata inventata da noi italiani e tutto il mondo ce la invidia. Oltretutto è il più grande veicolo all’estero per la nostra lingua. Se in gran parte del mondo si studia o si parla l’italiano lo si deve anche ad essa è per questo che va salvaguardata e diffusa il più possibile”.

Cresca, conosciuto in tutto il mondo, ha già ricevuto per la sua carriera diversi premi: “Questo premio ha un sapore speciale perché mi rende orgoglioso di portare la nostra cultura all’estero e mi responsabilizza per far si che venga valorizzata ed apprezzata appieno anche in paesi molto lontani oltre che geograficamente anche per tradizioni dal nostro Belpaese”. Gli obbiettivi professionali del neo premiato però ora si allargano: “La recitazione è il mio primo amore. Voglio tornare a recitare per il piccolo e grande schermo ma senza abbandonare la lirica”.

