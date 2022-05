Aveva 60 anni. L'annuncio della band con un post su Instagram: "Tenetelo vivo nei vostri pensieri"

È morto Andy Fletcher, tastierista e membro del gruppo musicale dei Depeche Mode insieme a Dave Gahan e Martin Gore. Aveva 60 anni. Lo ha annunciato la stessa band sui social.

“Siamo scioccati e travolti dalla tristezza per la prematura scomparsa del nostro caro amico, membro della famiglia e compagno di band Andy ‘Fletch’ Fletcher”.

“Fletch aveva un vero cuore d’oro e c’era sempre quando avevi bisogno di supporto, una conversazione vivace, una bella risata o una pinta fredda”.

Il gruppo chiede di “tenerlo nei vostri pensieri” e di “rispettare la privacy della famiglia in questo momento difficile”. Nel 2020, Fletcher era stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Depeche Mode (@depechemode)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata