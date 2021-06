Il cantautore bolognese ha presentato a Milano il brano scritto da Lorenzo

(LaPresse) – Una iniezione di ottimismo e speranza per il futuro: è ‘L’allegria’, la nuova canzone di Gianni Morandi, scritta per lui da Jovanotti, uscita nel giro di meno di una settimana da quando Lorenzo l’ha proposta a Gianni. Era il 5 giugno quando Morandi e Jovanotti hanno deciso. Lunedì 7 erano insieme al Pinaxa Studio di Milano e venerdì 11 giugno il brano era già disponibile su tutte le piattaforme e in tutte le radio. Il cantante bolognese ha scelto un luogo insolito, il Parco Lambro di Milano, all’ombra di un grande albero, per una presentazione in presenza, al posto delle conferenze via Zoom che hanno dominato la scena dell’ultimo anno e mezzo. “È un piacere essere qui, insieme”, ha esordito Morandi, arrivato con un grande sorriso e la mano destra ancora fasciata a seguito dell’incidente delle scorse settimane, che ha raccontato spiegando di essere caduto nel fuoco di sterpaglie per una sua imprudenza.

“Parliamo di quello che sta accadendo, del ripartire tutti insieme. Ci sembra di rinascere, e la canzone che mi ha regalato Lorenzo mi sembra che un po’ mi stia facendo guarire anche la mano”. L’artista ama pensare a ‘L’allegria’ come un vero e proprio inno alla ripartenza. “Questa canzone mi piace molto, mi dà tanta energia, mi fa stare bene anche fisicamente”. Jovanotti, collegato in videochiamata, ha lodato Morandi: “Quando sei arrivato in studio la sapevi già a memoria, tutta. Ho visto un grande professionista. Per noi – ha spiegato Jovanotti – questa canzone resterà un momento indimenticabile. A me già in tantissimi dicono ‘bellissimo il tuo pezzo nuovo di Morandi'”.

