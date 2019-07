La7, Cairo: A Giletti contratto di due anni, è un amico

di mad/vln

Milano, 10 lug. (LaPresse) - "Giletti rimane con noi altri due anni. Con lui si è sviluppato un rapporto di collaborazione e amicizia, sapevo che era molto corteggiato non solo dalla Rai, ma pensavo che sarebbe rimasto con noi, dove è totalmente libero e ha potuto fare tutte le sue battaglie". Lo ha detto l'editore di La7, Urbano Cairo, prensentando a Milano i palinsesti della nuova stagione. "Mi fa molto piacere perché è diventato un amico, con lui il problema non è mai stato economico. Tornerà Non è l'Arena ma ci sono anche altri progetti, abbiamo in cantiere alcune serate speciali", ha aggiunto.

