Il suo film 'Top Gun', del 1986, ha fatto aumentare l'arruolamento militare. L'attore e produttore: "Orgoglioso di questo straordinario riconoscimento"

Il Top Gun immaginario più famoso al mondo è ora un eroe decorato. Tom Cruise ha ricevuto la massima onorificenza civile della Marina degli Stati Uniti per “gli straordinari contributi alla Marina e al Corpo dei Marines” con ‘Top Gun’ e altri film.

Tom Cruise ha ricevuto il Distinguished Public Service Award

Ha raccolto il Distinguished Public Service Award dal Segretario della Marina degli Stati Uniti, Carlos Del Toro, in una cerimonia ai Longcross Studios, vicino a Londra. L’attore 62enne ha detto di essere orgoglioso di ricevere lo “straordinario riconoscimento”, accompagnato da una medaglia e un certificato. “Ammiro tutti i militari, uomini e donne – ha detto – So che nella vita, qualcosa che è molto vero per me, è che guidare significa servire. E lo so nel profondo. E lo vedo nei militari”.

‘Top Gun’ ha fatto aumentare l’arruolamento militare

La Marina ha spiegato che l’attore e produttore di Syracuse ha “aumentato la consapevolezza e l’apprezzamento del pubblico per il nostro personale altamente qualificato e per i sacrifici che fa mentre è in uniforme”. ‘Top Gun’, il film di grande successo del 1986 sugli assi dell’aviazione americana, ha reso Cruise una star e ha fatto aumentare l’arruolamento militare. La Marina ha persino allestito punti di reclutamento nei cinema.

Marina Usa: “Sequel di ‘Top Gun’ ha creato nostalgia e rinvigorito le menti”

L’interesse è stato rinnovato con il sequel del 2022 ‘Top Gun: Maverick’, in cui il personaggio di Cruise ha fatto da mentore a una nuova generazione di aviatori d’élite. La Marina ha affermato che il secondo capitolo “ha creato nostalgia nel pubblico più anziano e ha rinvigorito le menti dei nuovi membri del pubblico, il che ha effettivamente indirizzato l’interesse di un pubblico più giovane verso le competenze e le opportunità che la Marina può offrire”.

Il divo di Hollywood è stato anche elogiato per i suoi ruoli in ‘Nato il quattro luglio’, ‘Codice d’onore’ e nei film ‘Mission: Impossible’. Il suo prossimo lavoro, ‘Mission: Impossible: The Final Reckoning’, dovrebbe uscire a maggio 2025.

Our lives are the sum of our choices. Mission: Impossible – The Final Reckoning. See you at the movies May 23, 2025. pic.twitter.com/cbcZfJWIow — Tom Cruise (@TomCruise) November 11, 2024

